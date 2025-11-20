Serie A | designati gli arbitri della 12ª giornata Sozza dirige il derby Inter-Milan

Ilfogliettone.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del campionato. Il big match tra Inter e Milan sarà diretto da Sozza di Seregno, mentre la Roma affronterà la Cremonese sotto la guida di Ayroldi di Molfetta. Fiorentina-Juventus vedrà in campo Doveri di Roma. Il derby della Madonnina affidato a Sozza. Il confronto più atteso della giornata, il derby di Milano tra Inter e Milan, si giocherà domenica alle 20.45. La direzione arbitrale è stata affidata a Sozza della sezione di Seregno, scelto per la sua esperienza nelle partite ad alta intensità e per la capacità di gestire i momenti caldi tipici dei derby. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

serie a designati gli arbitri della 12170 giornata sozza dirige il derby inter milan

© Ilfogliettone.it - Serie A: designati gli arbitri della 12ª giornata, Sozza dirige il derby Inter-Milan

Contenuti che potrebbero interessarti

Serie A, arbitri 12ª giornata: Sozza designato per il derby di Milano. Tutte le designazioni del weekend - Riflettori puntati sul derby Inter–Milan, affidato a Simone Sozza, una scelta coerente con le recenti valutazioni del designatore Gianluca Rocchi. Segnala gonfialarete.com

serie designati arbitri 12170Serie A, le designazioni arbitrali della dodicesima giornata: a Sozza il derby di Milano, Fiorentina-Juventus a Doveri - match del 12esimo turno, tra questi i due anticipi di sabato: alle 18 Fiorentina- Riporta msn.com

Designazioni arbitrali Serie A: Inter-Milan a Sozza, Ayroldi per Cremonese-Roma - Juve: il riepilogo completo dei direttori di gara scelti per la dodicesima giornata di campionato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Designati Arbitri 12170