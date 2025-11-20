Serie A | designati gli arbitri della 12ª giornata Sozza dirige il derby Inter-Milan

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del campionato. Il big match tra Inter e Milan sarà diretto da Sozza di Seregno, mentre la Roma affronterà la Cremonese sotto la guida di Ayroldi di Molfetta. Fiorentina-Juventus vedrà in campo Doveri di Roma. Il derby della Madonnina affidato a Sozza. Il confronto più atteso della giornata, il derby di Milano tra Inter e Milan, si giocherà domenica alle 20.45. La direzione arbitrale è stata affidata a Sozza della sezione di Seregno, scelto per la sua esperienza nelle partite ad alta intensità e per la capacità di gestire i momenti caldi tipici dei derby. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

