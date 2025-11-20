Separazione delle carriere confronto Barbera-Manes | No a voti per schieramento

Bologna, 20 novembre 2025 - “Ogni riforma ha vantaggi e svantaggi. Siamo qui perché ciascuno sia informato al meglio, per quando saremo chiamati a scegliere”. Questo il cuore dell’incontro di ieri sera al Circolo della Caccia di via Castiglione (presieduto da Roberto Iseppi), dove si è parlato di separazione delle carriere: proprio ieri è arrivato il via libera per il referendum. Sono intervenuti il professor Augusto Barbera, professore emerito di Diritto costituzionale all’Università di Bologna e già presidente della Corte Costituzionale, e il professor Vittorio Manes, ordinario di Diritto penale all’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

