Sassari minaccia di far esplodere la casa | rintracciato e denunciato

Dopo essersi rinchiuso nel suo appartamento, l'uomo era riuscito a eludere i controlli. La polizia lo ha localizzato dopo qualche ora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sassari, minaccia di far esplodere la casa: rintracciato e denunciato

