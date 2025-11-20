San Edmondo | il re martire celebrato il 20 novembre
. San Edmondo, noto anche come Edmondo il Martire, è una figura venerata nel calendario dei santi cristiani, celebrato il 20 novembre. Nato nel 841, Edmondo divenne re dell'Anglia orientale, una regione dell'Inghilterra, nel 855. La sua vita è avvolta da leggende e racconti che ne esaltano la fede e il coraggio. Edmondo è ricordato principalmente per il suo martirio avvenuto nel 869. Durante l'invasione dei Vichinghi, rifiutò di rinnegare la sua fede cristiana e fu per questo catturato e ucciso. La sua morte fu vista come un atto di fede e coraggio, e ciò contribuì alla sua canonizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
