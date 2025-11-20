Rinnovo Yildiz Amoruso difende le parole di Chiellini | Follia ha ancora 4 anni di contratto In Premier diventerebbe uno tra tanti

Rinnovo Yildiz, Amoruso difende Chiellini: il turco deve restare alla Juve per diventare leader, in Inghilterra sarebbe uno dei tanti. Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TMW RADIO per commentare i temi caldi che legano la sua ex squadra alla Juventus, a partire dal nodo Kenan Yildiz. L’analisi di Amoruso si è concentrata sulla strategia da adottare per il rinnovo del giovane talento. L’opinionista ha analizzato le parole di Giorgio Chiellini, che aveva chiesto calma sul rinnovo di Yildiz. Per Amoruso, questa calma è giustificata perché il turco ha già un contratto di 4 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, Amoruso difende le parole di Chiellini: «Follia, ha ancora 4 anni di contratto. In Premier diventerebbe uno tra tanti»

