Rimane schiacciato da un cavalletto metallico da 5 quintali | morto un uomo

Un 65enne è deceduto nella serata di oggi, mercoledì 19 novembre, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stato trasportato in condizioni critiche in seguito a un incidente sul lavoro. L’uomo, Lino Cesana dipendente dell’azienda Nicoli Trasporti di Ghisalba (in provincia di Bergamo), era rimasto schiacciato nel pomeriggio da un cavalletto metallico da 500 chilogrammi. A dare l’allarme erano stati alcuni colleghi, che avevano liberato con un muletto il 65enne ormai privo di conoscenza. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri e ai tecnici prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Ats Bergamo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

