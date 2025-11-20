Boara (Ferrara), 20 novembre 2025 – “Quello c he non ha finito lui, lo finisco io ”. Una frase non banale, se si pensa che a pronunciarla sarebbe stato Alex Borea, figlio 47enne di Sergio, il 64enne fermato in aprile dai carabinieri dopo aver tentato di uccidere a colpi di fiocina Lauro Collini e la moglie Graziana Arlotti, vicini di casa con i quali era imparentato. Inchiesta parallela a quella del tentato omicidio. Parole che, insieme ad altre condotte, sono ora confluite agli atti di un’inchiesta parallela a quella per il tentato omicidio e che vede indagato proprio il 47enne. L’ipotesi di reato ipotizzata dalla procura a suo carico è stalking ai danni della stessa coppia vittima dell’aggressione commessa dal padre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Raid con la fiocina: stalking e minacce ai vicini, disposto l'allontanamento