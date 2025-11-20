Quanti soldi guadagna l’Italia con la semifinale di Coppa Davis? L’assegno da dividere E in caso di vittoria…

L’Italia ha iniziato nel miglior modo possibile la propria avventura sul cemento indoor di Bologna, dove va in scena la Final Eight della Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali maschili di tennis. I ragazzi guidati da Filippo Volandri hanno regolato l’Austria per 2-0, chiudendo i conti al termine dei due singolari: Matteo Berrettini e Flavio Cobolli hanno eseguito al meglio il proprio compito e così gli azzurri hanno conquistato la qualificazione alle semifinali. L’appuntamento è per venerdì 21 novembre (ore 16.00), quando l’Italia scenderà nuovamente in campo nel capoluogo emiliano per fronteggiare il Belgio, capace di sovvertire il pronostico della vigilia contro la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

