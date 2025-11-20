Puliva la casa dell' imprenditore e rubava spariti 100mila euro | colf arrestata con il bottino

ANCONA Oltre a pulire casa, rubava anche. Ne sono convinti gli investigatori della Squadra Mobile che lo scorso martedì mattina hanno arrestato un 39enne romena con l?accusa di furto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Puliva la casa dell'imprenditore e rubava, spariti 100mila euro: colf arrestata con il bottino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

E pronta la scopa di una volta che si puliva la casa e fuori anche ,oggi lo abbiamo fatto per fare il presepio il 28 dicembre che ne dite ok Vai su Facebook

La domestica ruba oltre 100mila euro da casa dell’imprenditore: arrestata - La donna è stata sorpresa mentre ne sottraeva oltre 5mila La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 40 anni, di origini rom ... youtvrs.it scrive

Ancona, domestica pedinata e arrestata in piazza Ugo Bassi: aveva rubato 5mila euro al datore di lavoro. Nella sua abitazione trovati 75mila euro in contanti - Pedinata e fermata in piazza Ugo Bassi, in borsa aveva 5mila euro sottratti dalla casa di un imprenditore dorico in cui aveva lavorato poco ... Si legge su msn.com