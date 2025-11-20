Puliva la casa dell' imprenditore e rubava spariti 100mila euro | colf arrestata con il bottino

Corriereadriatico.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA Oltre a pulire casa, rubava anche. Ne sono convinti gli investigatori della Squadra Mobile che lo scorso martedì mattina hanno arrestato un 39enne romena con l?accusa di furto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

La domestica ruba oltre 100mila euro da casa dell'imprenditore: arrestata - La donna è stata sorpresa mentre ne sottraeva oltre 5mila La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 40 anni, di origini rom ...

Ancona, domestica pedinata e arrestata in piazza Ugo Bassi: aveva rubato 5mila euro al datore di lavoro. Nella sua abitazione trovati 75mila euro in contanti - Pedinata e fermata in piazza Ugo Bassi, in borsa aveva 5mila euro sottratti dalla casa di un imprenditore dorico in cui aveva lavorato poco ...

