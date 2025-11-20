Programmi TV giovedì 20 novembre 2025 | fiction show e film
“Un Professore 3” su Rai 1, “La ruota dei campioni” su Canale 5, “Beast” su Canale 20. Guida ai programmi Tv della serata del 20 novembre 2025. La serata televisiva di giovedì 20 novembre 2025 si annuncia ricca e variegata, con un palinsesto che spazia dalla fiction all’approfondimento, passando per il grande cinema e l’intrattenimento live. Rai 1 propone un nuovo episodio di Un Professore 3, con Alessandro Gassmann alle prese con Shakespeare e le sfide della maturità, confermando la centralità della serialità di qualità. Rai 2 porta in prima serata Ore 14 Sera, il talk di Milo Infante che trasforma l’attualità in dibattito serrato, mentre Rai 3 affida a Marco Damilano e al suo Il Cavallo e la Torre l’analisi politica e sociale della settimana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
