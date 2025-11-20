Pressioni e denunce fantasma la Procura Figc pronta a deferire il capo degli arbitri Antonio Zappi
La procura federale della Federcalcio ha chiuso le indagini sul presidente dell’Associazione italiana arbitri (Aia) Antonio Zappi per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. La notizia arriva ad un mese dalla posizione ufficialmente espressa dall’Aia contro la proposta di scissione della Commissione arbitrale A e la costituzione di un organismo autonomo sul modello inglese. Secondo quanto appreso dall’Ansa, l’indagine sarebbe stata avviata a seguito di una segnalazione giunta agli uffici federali da parte di un associato Aia, che riferiva di pressioni esercitate dal presidente e dal Comitato Nazionale su alcuni organi tecnici per sollecitarne le dimissioni. 🔗 Leggi su Open.online
