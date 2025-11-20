Premio bidet d’oro

La von der Leyen vuole che l’Ue dia 75 miliardi l’anno a Kiev. Ma come, non basta sapere che gli amici di Zelensky rubano a man bassa e si fanno i bagni coi water e i bidet d’oro? Mi fermo qui perché mi sale il sangue agli occhi e non voglio scadere nell’insulto. Elvira Morello via email Gentile lettrice, suvvia, guardi le cose anche in positivo. Il ministro della Giustizia German Galushchenko e l’impresario Timur Mindich, amici intimi e soci in affari di Zelensky, ora fuggiti in Israele per evitare l’arresto, volevano in realtà esaltare il valore civile del bidet, un sanitario purtroppo presente con regolarità solo in Italia e in Portogallo e occasionalmente in Spagna, Grecia e Francia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it