Playoff Mondiali intercontinentali 2026 | giocano solo squadre fuori dalla top 50 del Ranking FIFA

Oltre al sorteggio dei playoff che vedranno protagonista l'Italia, ci sarà anche il giovedì 20 novembre il sorteggio dei playoff interzona. Tra le sei squadre qualificate non ce n'è nemmeno una inclusa nelle prime 50 posizione del Ranking FIFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Playoff Mondiali, come seguire il sorteggio LIVE e in streaming su Sky #SkySport #WC2026 #Italia Vai su X

Curaçao ai Mondiali e senza playoff. Grazie Infantino Il commento del direttore Ivan Zazzaroni Vai su Facebook

Playoff Mondiali intercontinentali 2026: giocano solo squadre fuori dalla top 50 del Ranking FIFA - Oltre al sorteggio dei playoff che vedranno protagonista l'Italia, ci sarà anche il giovedì 20 novembre il sorteggio dei playoff interzona ... Riporta fanpage.it

Playoff Mondiali intercontinentali, regolamento e squadre: a marzo 2026 le ultime due qualificate extra-europee - A marzo si giocheranno i playoff europei, così come quelli a cui prenderanno parte le Nazionali del resto del continente: in palio gli ultimi posti nel Mondiale 2026. Scrive goal.com

Italia, sorteggio playoff Mondiali 2026: dove e quando vederlo in Tv e possibili avversarie. Azzurri penalizzati - Giovedì 20 novembre a Zurigo la Nazionale di Gattuso scoprirà chi dovrà affrontare negli spareggi: canale e orario diretta tv e streaming ... Secondo libero.it