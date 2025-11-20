Piano di pace Usa prevede resa di Kiev

2.16 Una nuova proposta di pace Usa per porre fine al conflitto in Ucraina contempla la cessione di territori da parte di Kiev e il dimezzamento dell'esercito Lo ha riferito una fonte secondo cui il piano della Casa Bianca ricalca le condizioni imposte da Mosca costantemente respinte dall'Ucraina perché considerate equivalenti a una capitolazione. L'iniziativa a sorpresa arriva mentre i missili russi colpiscono la città di Ternopil, lontana dalla linea del fronte, causando 26 morti, tra cui tre bambini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

