Pestaggio in strada all’alba | calci e pugni a un 29enne
Civitanova Marche, 20 novembre 2025 – Insultato e poi aggredito e preso a pugni in faccia da un gruppetto di extracomunitari. È quanto accaduto ieri, poco prima dell’alba, a due passi da corso Umberto I a Civitanova. L’aggressione in pieno centro . Erano circa le 5.45 quando è arrivata la segnalazione: le forze dell’ordine hanno raggiunto via Zara, all’angolo con via Nave, proprio dietro al corso principale, in pieno centro. Secondo quanto è stato ricostruito, un 29enne civitanovese sarebbe stato aggredito da un gruppetto di nordafricani: ne erano sette o otto. Calci e pugni dal gruppetto di 7-8 stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
