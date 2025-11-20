Si apre nel segno dei francesi Evgeniia Lopareva-Goeffry Brissaud la Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026. Buona la prova dei danzatori, bravi a rispettare i favori del pronostico rivelandosi gli unici a scavalcare la soglia degli 80 punti. Nello specifico i transalpini hanno sciorinato una prova consistente sotto il profilo tecnico, impreziosita dal set di twizzles (livello 4), dalla serie di passi sulla midline (livello 2), dal sollevamento stazionario (livello 4) e dal pattern (livello 3), tutti elementi valutati con un GOE positivo che ha consentito loro di stampare 80. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pattinaggio di figura: Lopareva-Brissaud avanti nella rhythm dance alla Warsaw Cup, Manni-Roethlisberger in top 10