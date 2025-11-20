Pattinaggio di figura | Lopareva-Brissaud avanti nella rhythm dance alla Warsaw Cup Manni-Roethlisberger in top 10
Si apre nel segno dei francesi Evgeniia Lopareva-Goeffry Brissaud la Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026. Buona la prova dei danzatori, bravi a rispettare i favori del pronostico rivelandosi gli unici a scavalcare la soglia degli 80 punti. Nello specifico i transalpini hanno sciorinato una prova consistente sotto il profilo tecnico, impreziosita dal set di twizzles (livello 4), dalla serie di passi sulla midline (livello 2), dal sollevamento stazionario (livello 4) e dal pattern (livello 3), tutti elementi valutati con un GOE positivo che ha consentito loro di stampare 80. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Anche per tifare il tuo sport preferito, serve la giusta preparazione: in vista della prossima gara delle Olimpiadi Invernali, scaldati con le specialità tipiche del pattinaggio di figura ️ Le gare olimpiche si terranno dal 6 al 19 febbraio alla Milano Ice Skating Aren Vai su Facebook
GIANGIMBOLDO Dal pattinaggio di figura alla musica fino ai videogiochi… Per conoscere Gabriele Frangipani a 360 gradi! Sul ghiaccio fa magie… ma com’è quando non gareggia? Scopriamolo insieme! #ItaliaTeam @fisg_it Vai su X
Pattinaggio di figura: Lopareva-Brissaud avanti nella rhythm dance alla Warsaw Cup, Manni-Roethlisberger in top 10 - Goeffry Brissaud la Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel ... Si legge su oasport.it
ISU Grand Prix Skate America 2025: programma, orari, italiani in gara e dove vedere in diretta • Pattinaggio di figura - Dal 14 al 16 novembre nuovo appuntamento con le stelle del pattinaggio di figura impegnate nello Skate America 2025 a Lake Placid, quinta tappa della stagione Grand Prix. Lo riporta olympics.com
Pattinaggio di figura: Chock-Bates trionfano in scioltezza a Skate America e staccano il pass per le Finals - Va in archivio ancora senza sorprese la prova riservata alla danza sul ghiaccio, penultimo segmento valido per Skate America 2025, quinta tappa del ... Lo riporta oasport.it