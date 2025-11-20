Papa Leone XIV in Umbria la grande attesa

Tutto pronto per la prima visita di papa Leone XIV in Umbria. Domani, 20 novembre, sarà in visita privata alla tomba di san Francesco, quindi a Santa Maria degli Angeli, dove, in Basilica, incontrerà i vescovi, da lunedì riuniti per l'Assemblea generale. "Siamo contenti di accogliere il pontefice.

Papa Leone XIV domani ad Assisi, presidente Proietti: "L'Umbria dà il benvenuto al Pontefice e si conferma terra di dialogo e spiritualità" - (UNWEB) – Perugia – Domani l'Umbria accoglie Papa Leone XIV, atteso ad Assisi per la conclusione dell'ottantunesima assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Secondo umbrianotizieweb.it

Papa Leone XIV ad Assisi. La presidente Proietti: "L'Umbria dà il benvenuto al Pontefice e si conferma terra di dialogo e spiritualità" - L'Umbria è pronta ad accogliere Papa Leone XIV, atteso domani, giovedì 20 novembre, ad Assisi per la conclusione dell'ottantunesima assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. corrieredellumbria.it scrive