Papa Leone XIV in Umbria la grande attesa

Tutto pronto per la prima visita di papa Leone XIV in Umbria. Domani, 20 novembre, sarà in visita privata alla tomba di san Francesco, quindi a Santa Maria degli Angeli, dove, in Basilica, incontrerà i vescovi, da lunedì riuniti per l'Assemblea generale. “Siamo contenti di accogliere il pontefice. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

papa leone xiv in umbria la grande attesa

