Pam il caso dei licenziamenti a Livorno arriva in parlamento | Dall' azienda comportamento intimidatorio

Livornotoday.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso dei lavoratori Pam licenziati a Livorno e Siena approda in parlamento, dove nelle ultime ore Marco Grimaldi (Avs) ed Emiliano Fossi (Pd) hanno presentato due interrogazioni che chiedono al governo di fare chiarezza sul “test del carrello usato come strumento disciplinare”.A questo si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

