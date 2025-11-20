Pam il caso dei licenziamenti a Livorno arriva in parlamento | Dall' azienda comportamento intimidatorio

Il caso dei lavoratori Pam licenziati a Livorno e Siena approda in parlamento, dove nelle ultime ore Marco Grimaldi (Avs) ed Emiliano Fossi (Pd) hanno presentato due interrogazioni che chiedono al governo di fare chiarezza sul “test del carrello usato come strumento disciplinare”.A questo si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

UilTucs Toscana. . PAM PANORAMA - dopo il caso degli ispettori che hanno simulato un furto per testare i cassieri portando poi a licenziamenti, la UILTuCS Toscana fa sentire forte al sua voce ? ? Vai su Facebook

Pam, licenziati dopo il test del finto cliente: cosa dice la legge in Italia - Dai supermercati Pam al Parlamento: il test del finto cliente che ha portato a tre licenziamenti sarà oggetto di una interrogazione ... Si legge su quifinanza.it

“Altri due lavoratori Pam licenziati col test del finto cliente”. I casi di Tommaso e Davide, nuova denuncia dei sindacati - Livorno, due dipendenti storici della catena di supermercati Pam Panorama finiti nella trappola del “test carrello” con il cliente invisibile. Lo riporta lanazione.it

Pam e il test del finto cliente, i tre lavoratori licenziati sono solo la punta dell’iceberg: “I cassieri non sono poliziotti” - Gli ispettori della catena dei supermercati nascondono i prodotti, poi si presentano in cassa e scattano le ... Segnala lanazione.it