Pallamano | Cassano Magnano in testa da sola alla Serie A Gold

Oasport.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un insolito decimo turno – infrasettimanale – della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano, per gli appassionati non sono mancati i gol e le emozioni. Il big match fra Teamnetwork Albatro Siracusa e Cassano Magnago ha visto gli ospiti imporsi 19-25: un successo pesantissimo per i lombardi che vanno in testa alla classifica staccando proprio i siciliani. Altre due gare attese erano quelle fra Sparer Eppan e Trieste, vinta agilmente dai giuliani 20-31, e il derby pugliese tra Conversano e Fasano, che ha premiato quest’ultimi di strettissima misura per 29-30. Bene fra le mura amiche sia il Chiaravalle, 36-27 al Macagi Cingoli, sia Sassari, 29-27 contro il Metelli Cologne. 🔗 Leggi su Oasport.it

pallamano cassano magnano in testa da sola alla serie a gold

© Oasport.it - Pallamano: Cassano Magnano in testa da sola alla Serie A Gold

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pallamano cassano magnano testaPallamano: il big match della A Gold è Albatro Siracusa-Cassano. In European Cup avversarie spagnole per Erice - Alle 19,30 al PalaCorso di fronte le due squadre leader: chi vince va in vetta in solitario. Riporta lasicilia.it

pallamano cassano magnano testaPallamano: in Serie A Gold l'Albatro Siracusa perde partita e primato - Il big match premia i lombardi del Cassano Magnago che col punteggio di 25- Come scrive lasicilia.it

Pallamano: Siracusa ancora in testa in Serie A Gold, ok Cassano Magnago e Bolzano - 2026 è andata ufficialmente tutta in archivio, fra conferme e sorprese in un quadro ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Pallamano Cassano Magnano Testa