Pallamano | Cassano Magnano in testa da sola alla Serie A Gold
In un insolito decimo turno – infrasettimanale – della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano, per gli appassionati non sono mancati i gol e le emozioni. Il big match fra Teamnetwork Albatro Siracusa e Cassano Magnago ha visto gli ospiti imporsi 19-25: un successo pesantissimo per i lombardi che vanno in testa alla classifica staccando proprio i siciliani. Altre due gare attese erano quelle fra Sparer Eppan e Trieste, vinta agilmente dai giuliani 20-31, e il derby pugliese tra Conversano e Fasano, che ha premiato quest’ultimi di strettissima misura per 29-30. Bene fra le mura amiche sia il Chiaravalle, 36-27 al Macagi Cingoli, sia Sassari, 29-27 contro il Metelli Cologne. 🔗 Leggi su Oasport.it
