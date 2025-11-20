Oroscopo di venerdì 21 novembre 2025 | amore lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 21 novembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni. Indice. Oroscopo di Venerdì 21 Novembre 2025 Ariete??. Toro??. Gemelli??. Cancro??. Leone??. Vergine??. Bilancia??. Scorpione??. Sagittario??. Capricorno??. Acquario??. Pesci??.. Oroscopo 21 Novembre 2025 – Classifica del giorno. FAQ Oroscopo Giornaliero del 21 Novembre 2025. Conclusione Oroscopo Giornaliero 21 Novembre 2025. Oroscopo di Venerdì 21 Novembre 2025. Venerdì 21 novembre 2025 la Luna in Gemelli porta leggerezza, curiosità e voglia di parlare. È la giornata perfetta per scrivere, telefonare, mandare proposte, fare call, sistemare mail e contenuti, chiarire piccoli dubbi e muovere idee rimaste in bozza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

