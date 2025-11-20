Omicidio di Yara Gambirasio la difesa di Massimo Bossetti ottiene l’accesso alle copie integrali del Dna

Notizie.virgilio.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sei anni di attesa, gli avvocati difensori di Massimo Bossetti hanno ricevuto i campioni di Dna raccolti nell’indagine sull’omicidio di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

