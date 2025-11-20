Nvidia trimestrale superiore alle aspettative | fatturato a 57 miliardi di dollari +62%

(Adnkronos) – Il colosso americano dei chip elettronici Nvidia ha pubblicato risultati superiori alle aspettative per il terzo trimestre del suo esercizio, sostenuti da una domanda che “continua ad accelerare”, secondo il ceo Jensen Huang. L'utile netto per il terzo trimestre è balzato del 65% su base annua, raggiungendo i 31,9 miliardi di dollari, riporta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

