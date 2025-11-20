Nvidia | risultati record terzo trimestre calano timori bolla AI

San Francisco, 19 nov. (LaPresseAP) – Le vendite di chip Nvidia alla base della mania dell’intelligenza artificiale hanno superato di gran lunga le aspettative degli analisti del mercato azionario, in una performance che potrebbe attenuare i recenti timori di un possibile crollo delle Big Tech che potrebbe travolgere l’azienda più preziosa al mondo. Ndivia ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato di 57 miliardi di dollari e con un utile di 31,91 miliardi di dollari. I risultati annunciati mercoledì sera hanno fornito un’idea della frenetica spesa in tecnologia di intelligenza artificiale che ha alimentato sia il mercato azionario che gran parte dell’economia complessiva da quando OpenAI ha lanciato il suo ChatGPT tre anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

