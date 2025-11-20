Nvidia | risultati record terzo trimestre calano timori bolla AI

Lapresse.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Francisco, 19 nov. (LaPresseAP) – Le vendite di chip Nvidia alla base della mania dell’intelligenza artificiale hanno superato di gran lunga le aspettative degli analisti del mercato azionario, in una performance che potrebbe attenuare i recenti timori di un possibile crollo delle Big Tech che potrebbe travolgere l’azienda più preziosa al mondo. Ndivia ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato di 57 miliardi di dollari e con un utile di 31,91 miliardi di dollari. I risultati annunciati mercoledì sera hanno fornito un’idea della frenetica spesa in tecnologia di intelligenza artificiale che ha alimentato sia il mercato azionario che gran parte dell’economia complessiva da quando OpenAI ha lanciato il suo ChatGPT tre anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nvidia risultati record terzo trimestre calano timori bolla ai

© Lapresse.it - Nvidia: risultati record terzo trimestre, calano timori bolla AI

Altre letture consigliate

nvidia risultati record terzoNvidia: risultati record terzo trimestre, calano timori bolla AI - Le vendite di chip Nvidia alla base della mania dell'intelligenza artificiale hanno superato di gran lunga le ... Riporta lapresse.it

nvidia risultati record terzoNvidia, risultati record nel terzo trimestre: fatturato 57 mld Usd - (askanews) – Risultati da record per Nvidia: il colosso dei semiconduttori ha registrato un fatturato record per il terzo trimestre fiscale, terminato il 26 ottobre 2025: 57 miliardi d ... msn.com scrive

Trimestrale sopra le attese, Nvidia esorcizza bolla IA - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Riporta laregione.ch

Cerca Video su questo argomento: Nvidia Risultati Record Terzo