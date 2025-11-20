Nuovo riarmo tedesco antico autoritarismo
Ogni stato che imponga la leva obbligatoria potrebbe essere definito uno stato autoritario. Il servizio militare è infatti l’unico tra gli obblighi di legge che costringa sia pure temporaneamente i . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Online il nuovo numero di AffarInternazionali! Nel cuore del numero di questo mese troviamo uno speciale dedicato alla EU Non-Proliferation and Disarmament Conference 2025: tra crisi globali, nuove tecnologie e logica del riarmo, la sicurezza internazional Vai su Facebook
L’illusione di un’Europa unita crolla sotto il peso del riarmo tedesco - Merz intende incrementare le forze armate, portando il numero dei militari attivi dagli attuali 182mila a circa 240mila entro il ... Secondo tag24.it
Il grande riarmo tedesco: cosa c’è dietro la paura della Russia - Secondo la Nato e i servizi tedeschi la Russia potrebbe attaccare l'Europa tra il 2028 e il 2029. Scrive msn.com
Il riarmo tedesco che incombe sull’Europa - Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz che entra in carica fra dieci giorni va oltre e prevede spese militari a debito di fatto illimitate (Foto di Ansa) Non sono cifre banali se si pensa che tutti i ... Si legge su ecodibergamo.it