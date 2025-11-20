NELLE LIBRERIE L’UOMO DELLA PACE LA BIOGRAFIA DI HAFEZ HAIDAR NARRATA DA RITA CORUZZI
In un romanzo la vita del grande poeta e scrittore libanese, candidato al Nobel per la Pace e la Letteratura di Goffredo Palmerini L’AQUILA – È uscito in questi giorni nelle librerie e sugli Store online il volume “L’UOMO DELLA PACE” di Hafez Haidar con Rita Coruzzi, a cura di Edith Maria Frattesi, da pubblicato da Another Coffee Stories Editore. La vita dell’insigne poeta e scrittore libanese, diventato cittadino italiano, è raccontata come un romanzo dalla giornalista e scrittrice Rita Coruzzi, con una prosa limpida e coinvolgente, con una straordinaria capacità di cogliere ogni dettaglio della personalità di Hafez Haidar, nei suoi aspetti di autore fecondo, uomo del dialogo, costruttore di pace e testimone di grandi valori universali per l’umanità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
