negozi uno su 5 destinato a chiudere centro sosta gratuita sempre

Forlì, 20 novembre 2025 – “Siamo furibondi ed estremamente preoccupati”. È netto il direttore di Ascom Confcommercio Forlì Alberto Zattini in merito alla desertificazione dei negozi nel centro storico, su cui l’associazione si concentra ormai da decenni, proponendo soluzioni e dialogando con le istituzioni. “È una situazione che segnaliamo da sempre – gli fa eco il presidente Roberto Vignatelli – ma che ci appare ancora più urgente a fronte delle ultime stime che prevedono che entro il 2035 scomparirà un quinto dei negozi forlivesi: questo implica che mancano sicurezza, servizi e socialità, elementi indispensabili per la vita di un centro”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

