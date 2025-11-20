Nasce il collettivo portuali Usb ad Ancona | Il 28 novembre bloccheremo la Civitanavi produce parti per i droni israeliani | VIDEO

Il fronte dei lavoratori portuali si allarga e alza il tiro contro l'industria bellica. A lanciare la sfida dallo scalo dorico è Josè Nivoi, volto noto di USB Mare e Porti e del CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali), giunto in città per ufficializzare un passaggio importante per il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

