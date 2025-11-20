NASA | 3I Atlas è una cometa e non colpirà la Terra né altri pianeti

Ildenaro.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 19 nov. (askanews) – L’oggetto interstellare 3IATLAS, è una cometa e non una nave spaziale aliena come qualcuno aveva sostenuto, e non si avvicinerà alla Terra né a nessun altro pianeta del Sistema Solare. Lo ha dichiarato Nicky Fox, amministratrice associata della Direzione delle Missioni Scientifiche della NASA. “Tutto nel nostro Sistema Solare andrà bene”, ha detto Fox durante un briefing. Shawn Domagal-Goldman, direttore ad interim della Divisione di Astrofisica della NASA, ha spiegato che quando le comete evaporano rilasciano gas e polvere, e ogni getto di materiale agisce come un piccolo motore a razzo che spinge la cometa nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nasa 3i atlas 232La NASA mostra le nuove immagini della cometa interstellare 3I/ATLAS - La NASA ha tenuto una conferenza stampa per mostrare le nuove immagini della cometa interstellare 3I/ATLAS e spiegare alcune delle sue caratteristiche e delle sue particolarità. hwupgrade.it scrive

nasa 3i atlas 232NASA: conferenza stampa sulla cometa interstellare 3I/ATLAS domani sera (non aspettatevi gli alieni) - Nella serata di domani la NASA terrà una conferenza stampa sulla cometa interstellare 3I/ATLAS dove verranno mostrate le ultime immagini e informazioni derivanti dalle osservazioni di diverse missioni ... Lo riporta hwupgrade.it

nasa 3i atlas 232Qual &#232; la traiettoria di 3I/Atlas? Ecco come seguire in diretta la cometa interstellare - Ma nel frattempo chiunque può monitorarne il percorso in tempo reale ... Lo riporta wired.it

Cerca Video su questo argomento: Nasa 3i Atlas 232