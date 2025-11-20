NASA | 3I Atlas è una cometa e non colpirà la Terra né altri pianeti
Milano, 19 nov. (askanews) – L’oggetto interstellare 3IATLAS, è una cometa e non una nave spaziale aliena come qualcuno aveva sostenuto, e non si avvicinerà alla Terra né a nessun altro pianeta del Sistema Solare. Lo ha dichiarato Nicky Fox, amministratrice associata della Direzione delle Missioni Scientifiche della NASA. “Tutto nel nostro Sistema Solare andrà bene”, ha detto Fox durante un briefing. Shawn Domagal-Goldman, direttore ad interim della Divisione di Astrofisica della NASA, ha spiegato che quando le comete evaporano rilasciano gas e polvere, e ogni getto di materiale agisce come un piccolo motore a razzo che spinge la cometa nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
