Narco il cane antidroga terrore degli spacciatori a Monza va in pensione ma non smette la divisa

Monza, 20 novembre 2025 – Narco tornerà a chiamarsi Ghir o, che poi è il suo vero nome. Perché Narco, il nome sotto copertura da quando entrò in servizio dieci anni fa andando a costituire la prima unità cinofila della polizia locale di Monza, andrà in pensione. Bellissimo esemplare di pastore tedesco, tornerà a guardare dalla finestra le evoluzioni di quel "malefico" gatto dei vicini che "attenta" al suo orgoglio, salirà sul divano di nascosto e continuerà a viaggiare con gli agenti della polizia locale solo in missioni di rappresentanza, a incontrare i bambini e i ragazzini, magari quelli meno fortunati, incarico che peraltro ha sempre adorato.

