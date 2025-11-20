Napoli Politano | Ci confronteremo con Conte ai tifosi chiediamo di starci vicini

2025-11-19 22:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’attaccante azzurro si sofferma sul delicato momento dei campioni d’Italia a pochi giorni dalla sfida con l’Atalanta In casa Napoli è iniziata la preparazione alla delicata partita di sabato contro l’Atalanta, che segnerà il ritorno alle vicende del campionato di Serie A della formazione di Antonio Conte. Ancora scossa dallo sfogo del suo allenatore al termine della sconfitta di due settimane fa contro il Bologna e alla ricerca di una ritrovata armonia all’interno dello spogliatoio. DOBBIAMO AZZERARE. Dopo una settimana di riposo lontano dalla città e trascorsa in famiglia, Conte si è ripresentato lunedì scorso a Castel Volturno per lavorare coi pochi giocatori a disposizione a causa degli impegni con le rispettive nazionali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

