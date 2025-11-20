Milano Music Week Cabrio e Il Cile | Nella musica l’errore umano è insostituibile
Alla Milano Music Week 2025 la musica d’autore incontra i nuovi linguaggi e le sfide del futuro. Tra gli ospiti premiati ai Digital Noises Awards ci sono anche Cabrio e Il Cile, che si aggiudicano il riconoscimento come Best Single 2025 per Digital Noises. A intervistarli è Sofia Riccaboni per il podcast Unplugged Playlist, in una chiacchierata dal vivo che unisce emozione, visione e una riflessione profonda sul rapporto tra musica e intelligenza artificiale. “ Sono molto emozionato per questa cosa – racconta Cabrio –. Per come è nato tutto il progetto, farlo culminare con questo premio, o magari uno di una lunga serie, è davvero una gran cosa. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Ragione. . Ieri sera, nel concerto di chiusura della Milano Music Week 2025, Emma Nolde ha tributato un sentito omaggio a Ornella Vanoni, interpretando con delicatezza e intensità il brano “Domani è un altro giorno”. Un momento di musica e memoria che - facebook.com Vai su Facebook
Alla Milano Music Week con @Assomusica per parlare di creazione di valore attraverso i concerti e festival nel connubio musica e territorio! @FuturFestival @SapienzaRoma Vai su X
Alla Milano Music Week 2025, ecco i e le cantanti di seconda generazione che stanno cambiando il volto della musica - Giosas, Sina Tekle, Gojardi, Luzai e Keidino: cinque cantanti da conoscere ora perché segneranno il futuro della discografia italiana ... Secondo vogue.it
Milano Music Week, il programma di domani venerdì - Fino al 23 novembre Milano ospita la nona edizione della MILANO MUSIC WEEK, diventando un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, showcase, workshop e p ... Come scrive fourzine.it
Milano Music Week: il programma di venerdì 21 novembre - Milano continua a trasformarsi nel grande palcoscenico diffuso della Milano Music Week 2025, la settimana dedicata alla musica promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, insieme a AssoC ... Da globalist.it