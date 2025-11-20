Alla Milano Music Week 2025 la musica d’autore incontra i nuovi linguaggi e le sfide del futuro. Tra gli ospiti premiati ai Digital Noises Awards ci sono anche Cabrio e Il Cile, che si aggiudicano il riconoscimento come Best Single 2025 per Digital Noises. A intervistarli è Sofia Riccaboni per il podcast Unplugged Playlist, in una chiacchierata dal vivo che unisce emozione, visione e una riflessione profonda sul rapporto tra musica e intelligenza artificiale. “ Sono molto emozionato per questa cosa – racconta Cabrio –. Per come è nato tutto il progetto, farlo culminare con questo premio, o magari uno di una lunga serie, è davvero una gran cosa. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Milano Music Week Cabrio e Il Cile: “Nella musica l’errore umano è insostituibile”