Milano-Cortina 2026 il 12 dicembre la Fiamma Olimpica a Livorno | Io tedoforo nella mia città un' emozione unica
“Non esiste una manifestazione più bella dei Giochi Olimpici, in grado di unire tutti gli sport e di far condividere una passione”. Leonardo Buchignani, 28 anni, livornese doc, sarà uno dei 10.001 tedofori che dal prossimo 6 dicembre daranno vita al gran tour italiano della Fiamma Olimpica di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
