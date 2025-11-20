Milan c’è pessimismo in casa rossonera in vista del derby contro l’Inter! Gimenez ha lavorato a parte le ultimissime

Milan, allarme Gimenez: pessimismo in vista del derby. Il messicano continua a lavorare a parte, cresce il dubbio sulla sua presenza A differenza delle notizie confortanti riguardanti Adrien Rabiot, da Milanello non arrivano segnali altrettanto positivi sulle condizioni di Santiago Gimenez. La vigilia del delicato Derby della Madonnina è infatti segnata dall’allarme legato al centravanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, c’è pessimismo in casa rossonera in vista del derby contro l’Inter! Gimenez ha lavorato a parte, le ultimissime

Argomenti simili trattati di recente

Sky, c'è pessimismo riguardo l'impiego di Dumfries per Inter - Milan di domenica sera. L'olandese avverte ancora fastidio alla caviglia. Vai su Facebook

In casa nerazzurra cresce il pessimismo su Dumfries Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'esterno dell'Inter non ha ancora smaltito il problema‼️ Rischia seriamente il forfait verso il derby ️ #InterMilan #Dumfries Vai su X

Milan, la clamorosa contestazione. Un muro umano in Curva e a Casa Milan, e un solo urlo: “Andatevene tutti a casa” - Milano – La feroce e rumorosa contestazione nel caldo pomeriggio davanti a Casa Milan prima, la scenografica e ancor più fragorosa protesta a San Siro poi. Riporta ilgiorno.it

Calciomercato, vertice in casa Milan: tutti i nomi per l’attacco. Saltato Boniface, Harder è vicino - L’attaccante nigeriano del Bayer questa mattina è tornato in Germania, e poco fa il direttore sportivo del club tedesco, Rolfes, alla Bild ha ammesso: “Se ... Scrive repubblica.it

Milan, il sostituto di Theo ce l'avevi in casa. Kerkez e un rimpianto da... 50 milioni - Si vincerebbero i campionati, si nuoterebbe tra le plusvalenze e magari ci si terrebbe stretti i potenziali talenti. Si legge su gazzetta.it