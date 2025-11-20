Mercato Juve l’obiettivo bianconero rimane imparziale | Non penso davvero a cosa dirà il futuro Negato il paragone con Bellingham

Mercato Juve, il centrocampista respinge l’interesse del Napoli. Negato il paragone con Bellingham e ammette su cosa deve migliorare. Il calciomercato di gennaio si avvicina, e la Juventus osserva con attenzione le mosse dei rivali. Il Napoli, in piena emergenza a centrocampo, ha messo nel mirino Arthur Atta dell’ Udinese. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista ha parlato della situazione con grande maturità. Atta ha dimostrato di non volersi far distrarre dalle voci. Il suo unico pensiero è aiutare l’ Udinese a stare nella parte sinistra della classifica. Ha aggiunto che quello deve essere il nostro obiettivo e che lui vuole migliorarsi, perché è nel posto giusto per crescere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

