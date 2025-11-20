Meloni da Mattarella | Inopportune le parole di Garofani FdI | Questione chiusa

Ilgiornale.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Colle per un colloquio con il Capo dello Stato. L'incontro era stato proposto dal presidente Meloni questa mattina, con una telefonata a Sergio Mattarella, finalizzata a programmare la visita. Si tratta di un incontro per fare chiarezza sulle dichiarazioni di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, che chiedeva spiegazioni su un presunto "piano anti-Meloni" di un collaboratore di Mattarella, Francesco Saverio Garofani. Immediata e dura la reazione del Quirinale: "Attacco ridicolo". Anche Garofani ha smentito le notizie riportate sui giornali: "Solo chiacchiere tra amici", la sua versione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

