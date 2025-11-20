McTominay o Cristiano Ronaldo chi ha saltato più in alto? La risposta definitiva sulla super rovesciata

Vi ricordate della rovesciata iconica di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid contro la Juventus del 3 aprile 2018, durante gli ottavi di finale di Champions League? Un gesto tecnico che ha fatto il giro del mondo, e che ancora oggi viene definito “il gol del secolo” da tanti tifosi. La stella portoghese volò in cielo per colpire quel pallone, eppure oggi c’è chi ha fatto meglio (numeri alla mano). Scott McTominay, con il suo eurogol di ieri con la maglia della Scozia, sembra aver saltato. ancora più in alto! Rovesciata McTominay, battuto il record di Cristiano Ronaldo: salto di 2,53 metri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - McTominay o Cristiano Ronaldo, chi ha saltato più in alto? La risposta definitiva sulla super rovesciata

Scopri altri approfondimenti

Scott #McTominay meglio dí Cristiano #Ronaldo: ecco il dato che impressiona il mondo intero Vai su X

McTominay meglio di Cristiano Ronaldo: la rovesciata da sogno batte il record del portoghese Vai su Facebook

McTominay meglio di Cristiano Ronaldo: la rovesciata da sogno batte il record del portoghese - Danimarca: segna e aiuta la sua Nazionale ad andare al Mondiale ... Da tuttosport.com

McTominay è andato 20 centimetri più in alto di Ronaldo: la sua è la rovesciata più alta di sempre (The Sun) - McTominay segna una rovesciata spettacolare a 2,51 m, supera Ronaldo e guida la Scozia ai Mondiali. Come scrive ilnapolista.it

Chiariello: “A McTominay e non solo la nazionale ha fatto benissimo, domani giornata di chiarimenti” - Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto "Punto Chiaro" ai microfoni di Radio CRC: "Quello di McTominay è il gol più bello ... Come scrive tuttonapoli.net