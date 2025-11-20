Roma, 19 novembre 2025 – La tassa sull’oro, quella sui piccoli pacchi. Ma anche i nuovi condoni edilizi e un ritocco all’insù dell’ Irap sulle banche e le assicurazioni. I partiti della maggioranza sono a caccia di coperture per gli emendamenti alla manovra. Poco più di quattrocento quelli “segnalati” sugli oltre 5.700 presentati dai gruppi in Commissione Bilancio. Ma anche dopo la scure del Senato darà difficile accontentare tutti. L’ulteriore scrematura sarà fatta oggi, nel corso di un vertice di maggioranza presieduto dalla premier, Giorgia Meloni. Ma il ‘refrain’, come ha più volte ripetuto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è che l’impianto non si tocca e che i saldi vanno rispettati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manovra, l’ultima tagliola: già eliminati molti emendamenti. È caccia alle possibili coperture