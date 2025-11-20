Manovra l’ultima tagliola | già eliminati molti emendamenti È caccia alle possibili coperture
Roma, 19 novembre 2025 – La tassa sull’oro, quella sui piccoli pacchi. Ma anche i nuovi condoni edilizi e un ritocco all’insù dell’ Irap sulle banche e le assicurazioni. I partiti della maggioranza sono a caccia di coperture per gli emendamenti alla manovra. Poco più di quattrocento quelli “segnalati” sugli oltre 5.700 presentati dai gruppi in Commissione Bilancio. Ma anche dopo la scure del Senato darà difficile accontentare tutti. L’ulteriore scrematura sarà fatta oggi, nel corso di un vertice di maggioranza presieduto dalla premier, Giorgia Meloni. Ma il ‘refrain’, come ha più volte ripetuto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è che l’impianto non si tocca e che i saldi vanno rispettati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dalla scuola alla casa, passando per la salute, l’ultima Manovra non ha ancora ingranato la marcia: l’attuazione della Legge di Bilancio approvata alla fine dello scorso anno è solo a metà. Nel frattempo la carta del docente resta inaccessibile, chi non può Vai su Facebook
Mentre si lavora alla Manovra 2026, l'attuazione del'ultima Legge di Bilancio approvata è solo a metà con ritardi per la carta del docente, il bonus affitto e altre novità - Fisco / Pubblico, Agevolazioni fiscali, Legge di Bilancio Vai su X