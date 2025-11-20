Manovra l’ultima tagliola | già eliminati molti emendamenti È caccia alle possibili coperture

Quotidiano.net | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 novembre 2025 – La tassa sull’oro, quella sui piccoli pacchi. Ma anche i nuovi condoni edilizi e un ritocco all’insù dell’ Irap sulle banche e le assicurazioni. I partiti della maggioranza sono a caccia di coperture per gli emendamenti alla manovra. Poco più di quattrocento quelli “segnalati” sugli oltre 5.700 presentati dai gruppi in Commissione Bilancio. Ma anche dopo la scure del Senato darà difficile accontentare tutti. L’ulteriore scrematura sarà fatta oggi, nel corso di un vertice di maggioranza presieduto dalla premier, Giorgia Meloni. Ma il ‘refrain’, come ha più volte ripetuto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è che l’impianto non si tocca e che i saldi vanno rispettati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

manovra l8217ultima tagliola gi224 eliminati molti emendamenti 200 caccia alle possibili coperture

© Quotidiano.net - Manovra, l’ultima tagliola: già eliminati molti emendamenti. È caccia alle possibili coperture

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Manovra L8217ultima Tagliola Gi224