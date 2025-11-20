MAE Museum | il primo museo d' Europa dedicato alla fibra di carbonio
Inaugura il MAE Museum, firmato da Carlo Ratti e Italo Rota: un hub dove innovazione industriale, storia tecnologica e cultura si incontrano per raccontare il materiale del futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
La città dei bambini e dei ragazzi. . Scopri il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi da vivere con tutta la famiglia: la Città dei Bambini e dei Ragazzi ti aspetta a Genova! Vai su Facebook
ISCRIVITI! VI ASPETTIAMO AL VANITY FAIR STORIES 2025 - Nel cuore della «Motor Valley» inaugura un hub dove innovazione industriale, storia tecnologica e cultura si incontrano per raccontare il materiale del futuro ... Scrive vanityfair.it
Mae inaugura a Fiorenzuola il primo museo d’Europa dedicato alla fibra di carbonio - Si prepara ad aprire le porte (il prossimo 20 novembre) il MAE Museum, opera architettonica progettata da CRA- Riporta piacenzasera.it
Tanti i musei aperti in Toscana per Pasqua, 25 aprile e Primo maggio - Partendo da Firenze aperture speciali il 20 e 21 aprile a Galleria degli Uffizi (non il Corridoio ... lanazione.it scrive