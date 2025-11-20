Ma Giorgia pensi agli avversari in casa
Caro direttore, i poteri del capo dello Stato e certe sue doverose distanze dal conflitto politico sono sanciti dalla Costituzione. E il modo in cui li interpreta il presidente. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Argomenti simili trattati di recente
"De Luca fa il gioco delle tre carte" ha detto a #napoli Giorgia Meloni. "Pensi a dare alla #campania le stesse risorse delle altre regioni" ha risposto De Luca a #salerno Vai su Facebook
Sì È bravissima!!Pensa Giorgia che questa Signora venne qualche anno fa in Vaticano a Fare una dimostrazione per Papa Francesco! Vai su X
Giorgia, nell’album “G” c’è il duetto con Blanco “La Cura Per Me”: “Dopo Sanremo 2023 sarei potuta andare giù, invece mi sono rimboccata le maniche come si fa ... - Giorgia presenta l'album "G" con a sorpresa il duetto con Blanco "La Cura Per Me", che ne firma anche la scrittura ... Scrive superguidatv.it