Pesaro, 20 novembre 2025 – “L’ultimo episodio che ha fatto scattare il panico tra i residenti – spiega Simone Badioli, presidente del Quartiere 5 – è stato l’assalto di un lupo ad un gatto, che era la mascotte di un intero condominio qui a Vismara. Le famiglie erano molto affezionate ed è stato scioccante essere testimoni della sua fine, vittima del lupo. Sempre più frequente imbattersi in qualche predatore. Poiché è sempre più frequente imbattersi in questo predatore che si aggira, con o senza branco tra le vie del quartiere, a danno dei gatti e dei cani che trova, è maturata l’esigenza di capire con l’aiuto di un esperto naturalista riguardo al comportamento da tenere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupo si mangia il gatto mascotte del quartiere, i residenti: “Abbiamo paura”