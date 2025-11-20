Lupo si mangia il gatto mascotte del quartiere i residenti | Abbiamo paura
Pesaro, 20 novembre 2025 – “L’ultimo episodio che ha fatto scattare il panico tra i residenti – spiega Simone Badioli, presidente del Quartiere 5 – è stato l’assalto di un lupo ad un gatto, che era la mascotte di un intero condominio qui a Vismara. Le famiglie erano molto affezionate ed è stato scioccante essere testimoni della sua fine, vittima del lupo. Sempre più frequente imbattersi in qualche predatore. Poiché è sempre più frequente imbattersi in questo predatore che si aggira, con o senza branco tra le vie del quartiere, a danno dei gatti e dei cani che trova, è maturata l’esigenza di capire con l’aiuto di un esperto naturalista riguardo al comportamento da tenere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Dicono che il lupo, quando ama, non cerca un’altra. Non scappa. Non abbandona. Sceglie una sola volta… e resta. Non perché non possa trovare qualcun altro, ma perché non vuole. Nel suo mondo la lealtà non è un lusso: è la base di tutto. Quando il lupo a Vai su Facebook
Il "gatto-pesce" che scatena le ironie della Rete - La mascotte della Nazionale di Moldova alla Olimpiadi di Sochi è stata ribattezzata dagli internauti “lupo- Si legge su rainews.it
Gatto Lykoi: tutto su questo mini “lupo mannaro” - Se fossi abbastanza fortunato da individuare un Lykoi (sono piuttosto rari) potresti facilmente scambiarli per un mini lupo mannaro. Si legge su romatoday.it