Lucera ospita la prima edizione di Connessioni Fest | cultura innovazione e territorio al centro del festival

È Lucera la città scelta come casa della prima edizione di Connessioni Fest, il festival che unisce cultura, innovazione e territorio. La città, Capitale della Cultura 2025 in Puglia, rappresenta il punto di partenza ideale per un progetto che punta a valorizzare le radici locali guardando al futuro. “Lucera incarna perfettamente lo spirito di Connessioni Fest: una comunità che investe nella scuola, nella cultura e nei giovani, capace di coniugare tradizione e innovazione”, spiegano gli organizzatori. Con il patrocinio della Regione Puglia, il festival porterà in città giornalisti, esperti di comunicazione, creator, istituzioni e studenti, per confrontarsi su media, intelligenza artificiale e nuovi linguaggi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

