L’oro alla patria per pagare la manovra dell’austerità

Per finanziare la riduzione del debito pubblico e le spese pubbliche per la sanità e l'istruzione, Fratelli d'Italia e Lega hanno presentato due emendamenti che trasferiscono «le riserve auree gestite

ORO ALLA PATRIA Cittadino! Soffri per l’inflazione? Fatichi a pagare la rata del mutuo? Nessun problema, il Governo sta pensando proprio a te! Chi di voi non ha un po’ di risparmi in lingotti e monete d’oro? Chi non ha mai fatto un po’ di diversificazione tra la Vai su Facebook

