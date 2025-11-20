L’Ombra delle Fake News | Il Fenomeno Giustitalia e la Pubblicità Legale Ingannatrice

Al centro di questo fenomeno si trova l’Associazione Giustitalia, uno studio legale romano che, come evidenziato dal reportage di Filippo Poltronieri su RomaToday, ha fatto della diffusione di comunicati stampa sensazionalistici e spesso mendaci la sua principale strategia di marketing. L’Esca del Sensazionalismo e il Ciclo delle Fake News La tattica è tanto semplice quanto efficace, sfruttando il bisogno di contenuti freschi e “clickbait” dei media. I comunicati stampa veicolati da Giustitalia propongono storie dal forte impatto emotivo e di interesse generale, spesso incentrate su figure di centenari che, contro ogni aspettativa, ritrovano buoni postali fruttiferi di decenni addietro, ingaggiando poi una battaglia legale con Poste Italiane per ottenerne il rimborso. 🔗 Leggi su Citypescara.com