L' infortunio non ferma Hakimi | ritira il Pallone d’Oro africano… in monopattino!

Gazzetta.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Achraf Hakimi si è presentato alla cerimonia del Pallone d’Oro africano con un tutore alla gamba, dopo il duro infortunio rimediato in Champions contro il Bayern. Nonostante le condizioni fisiche, il giocatore del PSG è arrivato all’evento, aiutandosi con un "carrello" simile a un monopattino, ed è stato premiato come miglior calciatore africano dell’anno 2025. Una scena che ha colpito tifosi e addetti ai lavori per determinazione e professionalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

