Linda Hamilton Osiris | il film di fantascienza sottovalutato più visto in streaming

il successo di osiris su huLu: un fenomeno inatteso nel panorama delle nuove uscite. Da settimane in ombra rispetto ad altre blockbuster, il film di fantascienza Osiris ha conquistato la vetta delle classifiche di streaming statunitensi. La pellicola, diretta da William Kaufman e interpretata da un cast di rilievo, ha trovato un incredibile riscontro immediatamente dopo il suo debutto digitale, dimostrando come le dinamiche di visualizzazione possano cambiare rapidamente nel mondo dell’intrattenimento. la distribuzione e l’accoglienza del film. Osiris è stato distribuito contemporaneamente nelle sale selezionate e sulle piattaforme di VOD a partire dal 25 luglio 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Linda Hamilton Osiris: il film di fantascienza sottovalutato più visto in streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Linda Hamilton e sua sorella gemella Leslie, insieme ai tempi di Terminator 2 (1991). Molti ricordano Sarah Connor come un ruolo scolpito nella forza di un’unica attrice… e invece erano in due. Una curiosità affascinante che aggiunge ancora più charme a Vai su Facebook

Linda Hamilton's New Sci-Fi Movie Osiris Is a Streaming Hit on Hulu - Bad reviews won't stop Terminator star Linda Hamilton's latest foray into gritty sci- Secondo msn.com

Linda Hamilton tra Stranger Things 5 e l'action Osiris: "Sono stanca ma la pensione è più dura che lavorare" - La star di Terminator, che vedremo anche nell'ultima stagione di Stranger Things, è pronta a tornare in un nuovo progetto per lo schermo e non ha nessuna intenzione di ritirarsi Linda Hamilton torna ... movieplayer.it scrive

Linda Hamilton Says 'Retirement Is a Lot Harder Than Working' as She Debuts New Action Movie “Osiris ”at 68 (Exclusive) - The Terminator legend, 68, is still flexing her action chops with her new role in the sci- Lo riporta yahoo.com