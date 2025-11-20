Libano Gaza Siria…Mani libere Israele celebra il voto all’Onu
Mentre Washington festeggiava la «pace» in Medioriente, Tel Aviv si preparava a sganciare un messaggio diretto ai leader internazionali, ai capi di Hamas e ai palestinesi ovunque nel mondo: Israele . Libano, Gaza, Siria.Mani libere, Israele celebra il voto all’Onu il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In un’escalation pericolosa, l’esercito israeliano ha intensificato oggi gli attacchi aerei sia nella Striscia di Gaza che nel sud del Libano, mettendo seriamente a rischio la tregua in entrambi i fronti Vai su X
Netanyahu se ne infischia della tregua, l’IDF attacca l’Unifil in Libano e poi il premier torna a minacciare Gaza: oggi il voto all’Onu sul piano Trump Vai su Facebook
Dal Libano a Gaza, quando i militari israeliani dicono no - Oltre 1000 soldati con una lettera aperta hanno chiesto al governo Netanyahu la fine delle ostilità nella Striscia. Lo riporta lettera43.it
Il Libano come Gaza: tregua intermittente, raid israeliani e riarmo di Hezbollah - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha incontrato oggi il suo omologo della Germania Johann Wadephul, in visita nella regione. Secondo rainews.it
SCENARIO LIBANO/ “La tregua a Gaza apre la strada a una nuova offensiva di Israele nel sud” - Il Libano ha istituzioni deboli, il Partito di Dio torna ad armarsi e Israele è sempre più minaccioso: la gente teme che riesploda il conflitto con l’IDF Lo Stato è debole, Hezbollah non disarma e ... Segnala ilsussidiario.net