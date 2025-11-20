Libano Gaza Siria…Mani libere Israele celebra il voto all’Onu

Mentre Washington festeggiava la «pace» in Medioriente, Tel Aviv si preparava a sganciare un messaggio diretto ai leader internazionali, ai capi di Hamas e ai palestinesi ovunque nel mondo: Israele . Libano, Gaza, Siria.Mani libere, Israele celebra il voto allOnu il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

