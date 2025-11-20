Legge di Bilancio PChigi | Incontro proficuo Settimana prossima vertice di maggioranza

AGI - "Nel corso dell'incontro, proficuo e costruttivo, la maggioranza ha proseguito il lavoro sugli aggiustamenti alla Legge di bilancio relativi anche ai temi oggetto di confronto negli ultimi giorni, tra cui: gli affitti brevi, l'estensione dell'iperammortamento, il regime fiscale sui dividendi, l'ampliamento esenzione dell'Isee sulla prima casa, e le misure per favorire l'emersione dell'oro da investimenti". È quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi in cui si spiega che "si è tenuto oggi, a Palazzo Chigi, un vertice di maggioranza sul Disegno di legge di bilancio, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e i presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza del Senato". 🔗 Leggi su Agi.it

