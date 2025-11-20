Le Cantine Brusa vendute all’asta aggiudicate per 3 milioni di euro

Imola, 20 novembre 2025 – Le Cantine Brusa, dopo anni di dolori e difficoltà, soprattutto per i lavoratori, avranno un futuro. Ieri mattina, alle 10,15, al tribunale Civile di Bologna l’azienda con sede a Toscanella di Dozza è stata venduta a 3 milioni di euro. Ovvero il prezzo base fissato per l’asta. Il nuovo proprietario è un gruppo del settore vinicolo di fuori provincia. Ad aggiudicarsi il lotto unico in via Emilia, fatto di terreni, fabbricati, silos, impianti e macchinari, è stato un gruppo del settore vinicolo di fuori provincia, non del bolognese. Una realtà già molto presente a livello nazionale, con sedi in diverse regioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Cantine Brusa vendute all’asta, aggiudicate per 3 milioni di euro

