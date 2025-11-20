Le bambole di Modena

Non è illegale, ma è diseducativo e, detto senza offesa per produttori e consumatori, alquanto disgustoso. Vendere a 4mila euro bambole iperrealistiche, oggetti sessuali di silicone dotati di voci sintetiche create dall'intelligenza artificiale, è paradigmatico della mercificazione del corpo femminile, trasformato in un giocattolo a disposizione dell'acquirente. Accade a Modena, dove sta per aprire i battenti uno store specializzato in questo genere di sex toys. La segretaria provinciale del Pd e molte altre donne protestano, chiedendo che il negozio in questione (che pure rientra nelle attività legittime) sia fermato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it