L’Abruzzo nasconde un borgo medievale che ti porta indietro nel tempo | il tempo qui non esiste

Nel cuore verde del Parco regionale naturale del Sirente-Velino, si trova un autentico gioiello medievale. Il borgo di Celano, con il suo ricco patrimonio storico e naturale, si conferma una destinazione imperdibile per chi desidera immergersi in un’atmosfera senza tempo e scoprire l’essenza più autentica dell’ Abruzzo in autunno. Adagiato alle pendici del Monte Tino a 860 metri di altitudine, Celano domina la Marsica con il suo centro storico intatto e ricco di memorie storiche che raccontano le diverse dominazioni che si sono susseguite nel corso dei secoli, dai Piccolomini agli Sforza. Camminare per le strette vie del borgo significa fare un salto nel passato, tra architetture antiche e scorci suggestivi che parlano di epoche lontane. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - L’Abruzzo nasconde un borgo medievale che ti porta indietro nel tempo: il tempo qui non esiste

